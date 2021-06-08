تحديد موعد مواجهة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

المصدر: د ب أ

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، يوم 22 من يونيو الجاري بملعب "ستاد السويس الجديد".

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد المصري للعبة، اليوم الثلاثاء، محددا موعد المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة، مع فريق أسوان المتاهل إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على المصري بضربات الترجيح.

ومن المقرر ان يعود الزمالك لمبارياته المحليه بمواجهة أسوان يوم الخميس 17 يونيو الجاري في استاد القاهرة ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية عقب فوزه على الإسماعيلي 1 / صفر، كما أنه يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعد خوضه 19 مباراة.

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