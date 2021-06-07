المنتخب الجزائري يعادل رقم كوت ديفوار في عدد المباريات دون خسارة

المصدر: د ب أ

أبدى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، سعادته بمعادلة رقم كوت ديفوار والوصول إلى المباراة الـ26 دون خسارة.

وتغلبت الجزائر على ضيفتها مالي 1/ صفر مساء أمس الأحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وقال بلماضي للصحفيين بعد المباراة : "أنا سعيد، إن المباريات الـ26 تظهر التناسق والثبات. كل مباراة لها عمل خاص، الإعداد لها وحقيقتها، أنا أقدر هذا الثبات. طالما نحافظ على هذه الروح، فإن أشياء كبيرة جدا تنتظرنا".

وأكد بلماضي أن فريقه لم يسرق الفوز أمام مالي الذي فرض ضغطا كبيرا على لاعبيه، مما أجبره على تعديل خطته التكتيكية في الشوط الثاني للمباراة.

كما تحدث عن المنتخب التونسي، الذي سيواجهه المنتخب الجزائري يوم الجمعة المقبل في مباراته الودية الثالثة على التوالي، واصفا إياه بالفريق الذي يمتلك الخبرة ويضم العديد من اللاعبين المعتادين على أفريقيا ويعرفون جيدا تسيير المباريات.

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