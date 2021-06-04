محرز يصل الجزائر على متن طائرة خاصة للانضمام لمعسكر " الخضر"

المصدر: د ب أ

وصل رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، إلى الجزائر من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لملاقاة مالي وتونس وديا بعد غد الأحد، والجمعة المقبلين.

وكشفت الإذاعة الجزائرية أن محرز، وصل إلى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة خاصة قامت بنقله من البرتغال، وتوجه مباشرة إلى المركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة للانضمام للمعسكر الإعدادي لـ" الخضر".

ويلتقي المنتخب الجزائري ضيفه منتخب مالي بعد غد الأحد على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، على ان يحل ضيفا على تونس الجمعة المقبل.

كانت الجزائر فازت على موريتانيا 4 / 1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز