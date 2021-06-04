الجزائر تقسو على موريتانيا برباعية ودياً

المصدر: د ب أ

اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه الموريتاني 4 / 1، أمس الخميس، في مباراة ودية دولية.

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 41 عن طريق سفيان فيغولي، قبل أن يدرك سيدي يعقوب التعادل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 56.

وعاد فيغولي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، قبل أن ينجح آدم وناس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، ثم اختتم بغداد بونجاح رباعية فريقه في الدقيقة 71.

ويستعد المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، كما يشارك كلاهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي تنطلق في أواخر أغسطس المقبل.

ويتواجد منتخب الجزائر، حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، في المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر، فيما يتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من تونس وزامبيا وغينيا الإستوائية.

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