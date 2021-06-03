الهلال السعودي يبقي على غوميز وجيوفينكو للموسم المقبل

المصدر: د ب أ

استقرت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم على بقاء الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "الرياض أونلاين" تقريرا اليوم الخميس ذكرت فيه إن إدارة الهلال أوكلت ملف اللاعبين الأجانب الستة الموجودين حاليا مع الفريق" غوميز وجيوفينكو وكاريلو ودي كويلار هيون وفييتو" إلى الجهاز الفني الجديد الذي سيحضر نهاية شهر يونيو الحالي.

وأعلن نادي الهلال السعودي، رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يوم الثلاثاء الماضي، لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الجديد، جارديم، سيقف على التقارير الفنية التي وضعها المدير الفني السابق البرتغالي مورايس، وعليها سيتم اختيار الأسماء التي ستبقى والتي ستغادر.

وتشير المصادر -وفقًا للصحيفة- إلى أن اللاعب فييتو سيغادر، بينما سيبقى غوميز وجيوفينكو اللذان ما زال في عقديهما موسم واحد.

كما سيتم البحث عن حارس أجنبي للموسم المقبل بجانب صفقة اللاعب المالي موسى ماريجا الذي تم التوقيع معه في الأسابيع الماضية.

ويستعد الهلال لخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا مع المدرب الجديد ليوناردو جارديم، بالإضافة لحملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي والذي توج به مع نهاية الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز