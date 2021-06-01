كاريلي مستمر في تدريب اتحاد جدة حتى 2022

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا تجديد تعاقده مع البرازيلي فابيو كاريلي ليكون مدربا للفريق حتى عام 2022.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للمدرب وهو يحمل قميصا عليه رقم "2022"، مصحوبا بتعليق : "فابيو كاريلي مدرباً للاتحاد حتى 2022".

وقاد كاريلي نادي الاتحاد في 42 مباراة بجميع المسابقات، حقق فيها الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 14 وخسر 9 أخرى.

واحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي موسم 2020 / 2021، وتأهل بالفعل للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

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