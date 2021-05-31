وفاق سطيف يعزّز صدارته للدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

عزز وفاق سطيف صدارته لترتيب الدوري الجزائري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 3 / 2 على ضيفه نصر حسين داي أمس الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز شباب بلوزداد 2 / صفر على ضيفه أولمبي المدية، وشباب أهلي برج بوعريريج على ضيفه بارادو 3 / 2، فيما تعادل اتحاد الجزائر مع شباب قسنطينية بدون أهداف، ومولودية وهران مع اتحاد بلعباس 1 / 1.

كما تغلب شبيبة الساورة على ضيفه نجم مقرة 1 / صفر، وجمعية أولمبي الشلف على ضيفه شبيبة سكيكدة بالنتيجة ذاتها، فيما فاز اتحاد بسكرة على ضيفه وداد تلمسان 2 / صفر.

وتعادل شبيبة القبائل 1 / 1 مع مضيفه جمعية عين مليلة، وكذلك تعادل مولودية الجزائر 2 / 2 مع ضيفه سريع غليزان.

وارتفع رصيد وفاق سطيف، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 50 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد نصر حسين داي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم سطيف مبكرا في الدقيقة الثامنة عبر أحمد قندوسي، فيما أضاف محمد الأمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 42، لكن عبدالرؤوف شويطر قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لنصر حسين داي في الدقيقة 78.

وأعاد عبدالحق دباري فارق الهدفين لسطيف، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، قبل أن يهز شويطر الشباك مجددا، مسجلا الهدف الثاني لنصر حسين داي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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