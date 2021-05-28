المصدر: البيان الإلكتروني

توج الأهلي المصري يتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0، في مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز هدفي الأهلي كل من: محمد شريف 57، والبديل صلاح محسن 82.

واستعاد بذلك الأهلي اللقب القاري بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ عام 2014، بينما اخفق نهضة بركان في إحراز اللقب الأول في مشواره الكروي.

وضمت تشكيلة الأهلي كل من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

استحواذ الأهلي على الكرة على مدار شوطي المباراة، ومثل نهضة بركان خطورة على المرمى خلال الشوط الأول فقط، قبل أن يتسبب التراجع البدني للاعبيه في سيطرة الفريق المصري على مجريات الأمور في الشوط الثاني.

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