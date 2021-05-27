مصر تتأهل لنهائي البطولة العربية لكرة الصالات

المصدر: د ب أ

حقق منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات الفوز بنتيجة 4 / 3 علي منتخبنا الوطني بعد انتهاء الوقت الإضافي في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر حتى بعد غد السبت.

وتأهل المنتخب المصري الي نهائي البطولة، ليضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي المغرب والبحرين.

وتأهل منتخب مصر للمربع الذهبي في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية، الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.

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