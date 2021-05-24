الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 17 في تاريخه

المصدر: د ب أ

توج فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) للمرة السابعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على التعاون 1 / صفر أمس الأحد في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الخامسة.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد التعاون عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هي المرة السابعة عشرة التي يتوج فيها الهلال بلقب الدوري والمرة الثانية على التوالي والرابعة في آخر خمس مواسم.

من جهة أخرى، شهدت أيضا هذه الجولة فوز الشباب على الفيصلي 5 / 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز