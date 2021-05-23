بيراميدز المصري يبلغ المربع الذهبي للكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

بات بيراميدز المصري أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه إنييمبا النيجيري اليوم الأحد في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

كانت مباراة الذهاب التي جرت بالقاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز بيراميدز 4 / 1، ليظفر الفريق المصري بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة التي حصل على وصافتها في العام الماضي، بفوزه 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر بيراميدز بالتسجيل عن طريق لاعبه الشاب إبراهيم عادل في الدقيقة 32، غير أن أنايو إيوالا أحرز هدف التعادل للفريق النيجيري في الدقيقة 40.

وينتظر بيراميدز في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بإياب دور الثمانية في المغرب، علما بأن لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل 1 / 1 يوم الأحد الماضي.



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