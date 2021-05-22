المصدر: د ب أ

قررت إدارة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام حسن المدير الفني لبالإتحاد السكندري 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه نتيجة للسلوك غير الرياضي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت أنه نتيجة لأحداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي تقرر إيقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه وإيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

وأضاف :"تقرر أيضاً منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم الجاري، وتغريمه 50 ألف جنيه".

وأضاف أن الإدارة قررت تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

كما أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.



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