ماذا قال الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري عن مواجهة صن داونز؟

المصدر: د ب أ

قال محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي المصري، إن فريقه يسعى للتأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك من خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكان الأهلي، حامل لقب نسخة الموسم الماضي من دوري الأبطال، قد فاز 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أٌقيمت بالقاهرة يوم السبت الماضي.

وأضاف الشناوي في مؤتمر صحفي ،اليوم الجمعة، أن فريقه يهدف لعبور عقبة صن داونز، حيث وصفه الشناوي بالفريق القوي.

وأضاف: "اللاعبون الكبار في الأهلي لديهم مسؤولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نواجه فيها صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات، حضرنا إلى هنا في جنوب أفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد".

وأوضح: "من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي، كنا دائما نعلم بقوة فريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل مع موسيماني فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا".

وتابع:" الأهلي جاهز دائما وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وصولا إلى التتويج باللقب وإضافة النجمة العاشرة".

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