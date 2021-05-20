الهلال يكتسح الأهلي بخماسية ويقترب من لقب الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

اكتسح الهلال ضيفه الأهلي 5 / 1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 أضاف جوميز الهدف الثاني له والثالث للهلال من ضربة جزاء احتسبها الحكم على الأهلي بعد لمسة يد لمعتز هوساوي مدافع الفريق داخل منطقة الجزاء، ليخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 65 أضاف صالح الشهري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يسجل عبد الرحمن غريب الهدف الوحيد للأهلي بعدها بدقيقة واحدة، ليعود الشهري ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ليقترب من الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، مع تبقي مباراتان فقط لكل فريق في المسابقة.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الثامن.

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