أحمد بيكهام: مواجهة صن داونز صعبة

المصدر: د ب أ

شدد أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على صعوبة المباراة المقررة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال بيكهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل من بريتوريا، مشيرا إلى أن الأهلي يحترم منافسيه في جميع البطولات وهو ما حدث مع فريق صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الأهلي 2 / صفر.

وأضاف أن مباراة الإياب يوم السبت المقبل سيكون لها حسابات مختلفة، خاصة أنها مباراة حسم الصعود إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا واستكمال مشوار الفريق في الدفاع عن لقبه.

وأوضح أن البعض قد يرى أن فوز الأهلي بهدفين في القاهرة سهل مباراة العودة في جنوب أفريقيا، "لكن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس"، مؤكدا أن الفريق لا يشغله سوى مباراة صن داونز المقبلة، لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

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