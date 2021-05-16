الأهلي المصري ينتزع فوزاً صعباً على صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

انتزع فريق الأهلي المصري فوزاً صعباً على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين بشرط تسجيل هدف، في مباراة الإياب التي تقام بجنوب أفريقيا، ليتأهل للدور قبل النهائي، فيما أصبح صن داونز بحاجة للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليضمن التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين شباب بلوزداد والترجي التونسي، في الدور قبل النهائي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاتهما الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر في العشر دقائق الأولى من اللقاء.

وكاد صن داونز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 21 عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها جيفت موتوبا، وقابلها بضربة رأس، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وجاء رد الأهلي قوياً بعدها بدقيقتين بتسجيل الهدف الأول عندما سدد طاهر محمد طاهر كرة قوية من على حدود منطقة جزاء صن داونز لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، كان أمام الأهلي أكثر من فرصة لإضافة هدف ثانٍ بسبب الارتباك الشديد الذي ظهر على لاعبي صن دوانز، لكن لاعبي الأهلي فشلوا في استغلال هذا الارتباك.

وبمرور الوقت، استعاد فريق صن دوانز توازنه وتقاسم السيطرة على الكرة مع الأهلي، ليفشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فرق صن داونز من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل في المقابل اضطر لاعبو الأهلي إلى التراجع لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد صن داونز أن يعادل النتيجة في الدقيقة 59 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الأهلي، قابلها موسى ليبوسا بضربة رأس، لكن الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأنقذ الشناوي الأهلي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 71 عندما سدد جيفت موتوبا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الشناوي حولها بأطراف أصابعه لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

واستمرت سيطرة صن داونز على مجريات اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف التعادل وسط دفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل الأهلي للهدف الثاني، عندما لعب جونيو أجايي كرة طولية من الجانب الأيمن، ليخرج دينيس أونيانجو حارس صن داونز من مرماه، في محاولة لإبعاد الكرة، لكنه فشل في لمسها ليتسلمها صلاح محسن قبل أن يضعها إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي 2 / صفر.

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