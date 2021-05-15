"كاف" يسند للمغرب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال في دولة المغرب.

وذكر المكتب التنفيذي للكاف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي اليوم السبت أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام في المغرب بينما سيقام نهائي النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية بدولة بنين.

وعقد المكتب التنفيذي للكاف اليوم اجتماعه في كيجالي برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفي حضور بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، ووزيرة الرياضة أوروري ميموسا مونيانجاجو.

كما قررت اللجنة إقامة دوري الأبطال للسيدات 2021 في مصر، وإسناد تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب (2023) تحت 20 عاما لمصر، وكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023 بالجزائر وكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2022 بموزمبيق.

كما وافقت اللجنة التنفيذية على قرارات لجنة الطوارئ والمتعلقة بتأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والتي كان من المفترض إقامتها في يونيو 2021. مع إقامتها في سبتمبر، وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وأكدت اللجنة التزامها بالحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية لكرة القدم وإضفاء الطابع الاحترافي على التحكيم في إفريقيا.

وأبلغ رئيس كاف أعضاء اللجنة بقرار مؤسسة موتسيبي بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل بطولة كرة القدم للمدارس الإفريقية، والتي تم اعتمادها كجزء من مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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