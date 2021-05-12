مولودية وهران يلتحق بـ "وصافة" الدوري الجزائري بفوز على شبيبة القبائل

المصدر: د ب أ

انتزع مولودية وهران فوزا مهما من مضيفه شبيبة القبائل وتغلب عليه 1/ صفر، ليل الثلاثاء/الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ21 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 39 نقطة ليقاسم شبيبة الساورة المركز الثاني، لكنهما يتخلفان بـأربع نقاط عن وفاق سطيف، بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 35 نقطة في المركز الخامس.

ويدين مولودية وهران بالفوز للاعبه عمار بن ملال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

يذكر أن شبيبة القبائل سيحل ضيفا على الصفاقسي التونسي الأحد المقبل، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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