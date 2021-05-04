اتحاد الكرة المصري يعلن إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته إلى التحقيق، وذلك إثر تصريحاته بشأن الحكام.

وذكر الاتحاد عبر صفحته بموقع "فيسبوك" :"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري."

وكان عبد الحفيظ قد صرح للقناة التليفزيونية للنادي الأهلي عقب المباراة التي انتهت بفوز غزل المحلة على الأهلي 1 / صفر أمس الاثنين، بأن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال المباراة وعدد من المباريات الأخرى.

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