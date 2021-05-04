هذه عقوبة لاعبي الأهلي المصري بعد الخسارة من المحلة

المصدر: د ب أ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق الأول لكرة القدم لم يكن موفقًا في مباراة غزل المحلة بعد الخسارة بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء أمس الاثنين إن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز، خاصة أن الفريق مقبل على لقاءين مهمين أمام الاتحاد ‏السكندري ثم الزمالك، في نهاية المرحلة الصعبة التي تشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات التي ‏يخوضها الأهلي في مسابقة الدوري المصري.

وأضاف أن الأهلي يدفع ضريبة هذه المرحلة التي تشهد مباريات متواصلة في أقل ‏عدد من الأيام، مشيرًا إلى أن فريق المحلة قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ‏حاول الأهلي العودة ولكن لم يكن الفريق موفقًا.

وشدد مدير الكرة أن الأهلي خاض 17 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز، لم ‏يحتسب له سوى ضربتي جزاء.‏

وقال: "لا أريد سوى الحصول على حقي.. الفار استدعى حكم مباراة المحلة محمد ‏معروف ولكنه رأى أن الحالة ليست ضربة جزاء، في حين أن هناك فرقا حصلت على ‏ضربات جزاء بقرارات خاطئة من الفار. وهناك فرق تحصل على ضربات جزاء وترى أنها ‏تعرضت لظلم، وهناك تجاهل لحالات طرد واضحة أمام أعين الجميع".‏

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يجب أن يتعامل مع الواقع وأن يحاول تخطي هذه المرحلة، ‏على أن يكون التركيز فيما هو قادم، وقال أن هناك مكافآت في حالة الفوز وفي حالة الخسارة يكون هناك ‏عقوبات مالية.

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