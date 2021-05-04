هذه عقوبة لاعبي الأهلي المصري بعد الخسارة من المحلة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق الأول لكرة القدم لم يكن موفقًا في مباراة غزل المحلة بعد الخسارة بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء أمس الاثنين إن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز، خاصة أن الفريق مقبل على لقاءين مهمين أمام الاتحاد السكندري ثم الزمالك، في نهاية المرحلة الصعبة التي تشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات التي يخوضها الأهلي في مسابقة الدوري المصري.
وأضاف أن الأهلي يدفع ضريبة هذه المرحلة التي تشهد مباريات متواصلة في أقل عدد من الأيام، مشيرًا إلى أن فريق المحلة قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول الأهلي العودة ولكن لم يكن الفريق موفقًا.
وشدد مدير الكرة أن الأهلي خاض 17 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز، لم يحتسب له سوى ضربتي جزاء.
وقال: "لا أريد سوى الحصول على حقي.. الفار استدعى حكم مباراة المحلة محمد معروف ولكنه رأى أن الحالة ليست ضربة جزاء، في حين أن هناك فرقا حصلت على ضربات جزاء بقرارات خاطئة من الفار. وهناك فرق تحصل على ضربات جزاء وترى أنها تعرضت لظلم، وهناك تجاهل لحالات طرد واضحة أمام أعين الجميع".
وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي يجب أن يتعامل مع الواقع وأن يحاول تخطي هذه المرحلة، على أن يكون التركيز فيما هو قادم، وقال أن هناك مكافآت في حالة الفوز وفي حالة الخسارة يكون هناك عقوبات مالية.