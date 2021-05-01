إصابة إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي المصري بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن النادي الإسماعيلي المصري إصابة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر الإسماعيلي، عبر موقعه الرسمي، أمس، أن إيهاب جلال سوف يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم في الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدوري المصري، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها.

وأوضح أن إيهاب جلال يخضع لفترة عزل قبل أن يتعرض بعدها لمسحة للوقوف على سلامته من هذا المرض.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

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