الإسماعيلي المصري يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده

المصدر: د ب أ

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي منح العضوية الشرفية لمحمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري ووالده.

وقال مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي أمس إنه قرر منح عضوية النادي الشرفية إلى صلاح حامد محروس والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي.

وأضاف أن هذا الأمر جاء في أعقاب تصريحات النجم العالمي محمد صلاح مؤخرا بشأن حبه وعشقه للإسماعيلي من والده الذي يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

وأوضح أنه أيضا تم منح العضوية الشرفية لمحمد صلاح.

وقرر مسؤولو الإسماعيلي توجيه الدعوة لوالد محمد صلاح لزيارة مقر النادي في الوقت الذي يحدده لتقديم درع النادي له وللنجم محمد صلاح.

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