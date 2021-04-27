المدرب العام للزمالك المصري يكشف حقيقة رحيله عن منصبه

المصدر: د ب أ

كشف أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بخصوص رحيله عن منصبه الحالي في الفريق، نافياً صحتها جملةً وتفصيلاً.

وقال نبيه، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أمس، إنه مستمر ولم يرحل عن الفريق مثلما تردد، موضحاً: "أنا مستمر في منصبي بشكل طبيعي".

وأضاف أنه لا يهتم بأي أمور أخرى تجري خارج الملعب، مؤكداً أن تركيزه في الوقت الحالي منصبٌّ على حفاظ الفريق على صدارة الدوري.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء عدة عن استقالة نبيه من منصبه، حيث أرجعت بعض المصادر سبب ذلك إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد خوضه 16 مباراة.

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