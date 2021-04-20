الاتحاد الجزائري يؤكد مشاركة بطل أفريقيا في كأس العرب للأمم

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" مشاركة المنتخب الأول حامل لقب كأس أفريقيا للأمم، في بطولة كأس العرب للأمم المزمع إجراؤها نهاية العام جاري بقطر، وذلك ردا على أنباء اعتذار "الخضر" عن المشاركة في هذه المنافسة.

وقال الاتحاد الجزائري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أمس الاثنين، إن الرئيس المنتهية عهدته خير الدين زطشي، هو من اعتذر عن حضور مراسم قرعة الكأس، بعد الدعوة التي تلقاها في وقت سابق.

وأوضح أن هذا الاعتذار جاء بسبب تاريخ القرعة، الذي يأتي بعد نهاية عهدته، وليس اعتذار المنتخب الجزائري عن المشاركة.

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