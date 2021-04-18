إصابة وزير الرياضة المصري في حادث سير

المصدر: د ب أ

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري اليوم الأحد لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي اليوم الأحد أن الدكتور أشرف صبحي لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وأضاف البيان:"فور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية".

ومن جانبه أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن صبحي يعاني من بعض الكدمات السطحية، مؤكدا ان الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة



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