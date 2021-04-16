الهلال السعودي يتعادل مع أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

بدأ الهلال السعودي مشواره في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادل مثير 2 / 2 مع أجمك الأوزبكي اليوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة، التي شهدت تعادل استقلال دوشنبه الطاجيكي بدون أهداف مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبذلك، تساوت الفرق الأربعة المتواجدة بالمجموعة في رصيد نقطة واحدة، وإن تقاسم الهلال وأجمك الصدارة بفضل تفوقهما في فارق الأهداف.

وبادر ظفر بولفونوف بالتسجيل لمصلحة أجمك في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل الهلال بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ساردور رحمنوف لاعب أجمك، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وتقدم الهلال بهدف ثان حمل توقيع لوسيانو فيتو في الدقيقة 37، غير أن سنجار شاخميدوف منح التعادل لأجمك في الدقيقة 70، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

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