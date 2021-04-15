الأهلي والزمالك يبلغان دور الستة عشر بكأس مصر

المصدر: د ب أ

بلغ فريقا الأهلي والزمالك، دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب تغلبهما على النصر وحرس الحدود 2 / 1 و3 / 1 على الترتيب، ضمن منافسات دور الـ32.

وفي المباراة الأولى تقدم الأهلي، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، قبل أن يدرك أحمد الصعيدي التعادل للنصر في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 83 سجل والتر بواليا هدف الفوز، ليمنح الأهلي بطاقة الصعود لدور الستة عشر.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، قلب الزمالك تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على حرس الحدود.

وتقدم حرس الحدود عن طريق حسن يوسف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 51 سجل محمود علاء الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 68.

وأكمل حرس الحدود المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد قطاوي في الدقيقة 18 بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الزمالك.

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