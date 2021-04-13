الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تعيين فينجادا مديرا فنيا له

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد على أن يتولى مهام المنصب اعتبارا من أول مايو المقبل.

كذلك أعلن الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المؤهلة لكأس العالم 2023 للشباب، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

كذلك كشف الاتحاد المصري أنه تم التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 20 و30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 17 يونيو والثالث من يوليو المقبلين، واستضافة الاسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.

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