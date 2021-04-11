الزمالك المصري يعلن أنه سيتقدم باحتجاج ضد نتيجة مباراة الترجي والمولودية

المصدر: د ب أ

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك المصري والمتحدث الرسمي باسم النادي أن ناديه أعد ملفا كاملا لتقديمه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي وضيفه مولودية الجزائر في الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1.

وقال الدردير في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن الملف يتضمن إحصائيات لأرقام الفريقين على مدى شوطي المباراة بجانب تغريدات بعض اللاعبين عقب نهايتها.

وأضاف: "الملف سيتم تقديمه خلال الساعات المقبلة للاتحاد الأفريقي للإحتجاج رسميا ضد تأهل الترجي والمولودية عن المجموعة الرابعة".

كان الترجي والمولودية قد تأهلا لدور الثمانية بدوري الأبطال عن المجموعة الرابعة، حيث جاء الفريق التونسي في الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نظيره الجزائري، فيما حل الزمالك ثالثا بثماني نقاط، وقبع تونجيت السنغالي في المؤخرة بأربع نقاط.

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