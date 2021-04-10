السعودية : الاتحاد يفوز على الهلال ويقترب من صدارة الدوري

المصدر: د ب أ

حسم الاتحاد قمة مباريات المرحلة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، لصالحه بعد فوزه على ضيفه الهلال 2 / صفر، اليوم الجمعة.

وتقدم الاتحاد عن طريق عبد المحسن فلاتة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الشباب صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع الباطن، وبفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر تلقى الهلال متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، الهزيمة الأولى له في المسابقة منذ خسارته أمام النصر صفر / 1 في 23 شباط / فبراير الماضي ضمن منافسات المرحلة 20.

ودخل الاتحاد المباراة بقوة، وبدت رغبة لاعبيه قوية في تحقيق الفوز، في الوقت الذي بدأ فيه الهلال اللقاء بحذر، مفضلا امتصاص ضغط مضيفه أولا ومن ثم البدء في شن الهجمات.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة بدون خطورة تذكر، حيث افتقدت هجمات الاتحاد للإنهاء السليم من طرف خط الهجوم، فيما تألق عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في إبعاد الفرص الخطيرة.

وكانت الفرصة الوحيدة المعبرة عن الخطورة في المباراة لصالح الهلال، حيث سدد لاعبه جانج هيون سو كرة ارتطمت بالقائم لتمنع الهلال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 26 نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الاول عن طريق عبد المحسن فلاتة، الذي ارتقى لضربة ركنية نفذها زميله البرازيلي رومارينو، ليوجهها بضربة رأس في شباك الهلال معلنا تقدم فريقه بالهدف الأول.

وكاد عبد العزيز البيشي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 34، حينما سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكن المعيوف أبعدها ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل الاتحاد هدفه الثاني عن طريق سعود عبد الحميد، الذي تسلم كرة من الجهة اليمنى ليسدد كرة اصطدمت بالقائم وتحولت داخل شباك المعيوف.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع الهلال بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق من أجل العودة إلى المباراة.

وسدد فييتو لاعب الهلال كرة من مكان قريب من مرمى جروهي حارس مرمى الاتحاد، لكنه سدد كرته أعلى العارضة ليهدر فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 55.

وعاد جروهي ليتألق مجددا ويتصدى لضربة رأس من فييتو في الدقيقة 61، بعدما تلقى الأخير عرضية متقنة من المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز.

ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليلغي هدفا سجله هارون كامارا مهاجم الاتحاد، حيث أظهر (فار) وجود لمسة يد على لاعب الاتحاد قبل تسجيل الهدف.

وواصل جروهي تألقه ليتصدى لتسديدة أخرى من فييتو، الذي بدا الأمر وكأن لديه مباراة خاصة في مواجهة حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سدد أندري كاريلو لاعب الهلال كرة من ضربة حرة مباشرة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى جروهي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الاتحاد على الهلال 2 / صفر.

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