الوداد يحكم قبضته على صدارة الدوري المغربي

المصدر: د ب أ

أحكم الوداد البيضاوي قبضته على صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه سريع وادي زم أمس الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في باقي مباريات المرحلة، التي جرت أمس، والتي أسفرت عن فوز حسنية أغادير على مضيفه الرجاء البيضاوي 1 / صفر، واتحاد طنجة على مضيفه نهضة بركان 2 / 1.

ورفع الوداد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس في مبارياته السبع الأخير بالبطولة، رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد سريع وادي زم عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

أحرز صلاح الدين السعيدي هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 37، فيما فشل سريع وادي زم إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

من جانبه، واصل الرجاء البيضاوي نتائجه الهزيلة بالبطولة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة، إثر خسارته صفر / 1 أمام ضيفه حسنية أغادير في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد الرجاء (حامل اللقب)، الذي حقق فوزا وحيد في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، عند 19 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد حسنية أغادير، الذي انتزع انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

تقمص يوسف الفحلي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أغادير الوحيد في الدقيقة 54، ليفشل بعدها الرجاء في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، رغم لعب منافسه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، عقب طرد ياسين الرامي لاعب أغادير في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني.

في المقابل، عمق اتحاد طنجة جراح مضيفه نهضة بركان، بعدما تغلب عليه 2 / 1 أمس.

وتجمد رصيد بركان، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 12 نقطة في المركز التاسع، في حين ارتفع رصيد اتحاد طنجة، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

جاءت المبادرة من جانب نهضة بركان، الذي تقدم بهدف حمل توقيع إبراهيم البحراوي في الدقيقة 26، لكن توفيق أجروتن أحرز هدف التعادل لطنجة في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، اقتنص طنجة النقاط الثلاث، بعدما أحرز عبداللطيف أخريف هدف الفوز الثمين في الدقيقة 80.

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