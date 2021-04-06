الاتحاد العربي لكرة القدم يسند تنظيم ثلاث بطولات لمصر

المصدر: د ب أ

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاث من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر الاتحاد المصري للعبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أمس الاثنين، أن البطولات التي أسند الاتحاد العربي تنظيمها له هي بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات في الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل، بالإضافة إلى بطولتي كأس العرب لمنتخبات الشباب في الفترة من 17 يونيو إلى الثالث من يوليو المقبلين، وكذلك بطولة كأس العرب للسيدات في الفترة من 24 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاث.

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