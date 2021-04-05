الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوز على النصر

المصدر: د ب أ

تأهل فريق الفيصلي إلى المباراة النهائية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه الصعب على النصر 1 / صفر أمس الأحد في الدور قبل النهائي من المسابقة.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليو تافاريس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وكان الفيصلي اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد إيجور روسي.

ومن المقرر أن يلتقي الفيصلي في المباراة النهائية مع فريق التعاون الذي تغلب على الفتح 3 / 2 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي أقيمت أمس كذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز