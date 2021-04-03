وزارة الرياضة السعودية تعتمد مجلس إدارة نادي النصر

المصدر: د ب أ

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويرأس مجلس إدارة نادي النصر مسلي بن مهدي آل معمروفي العضوية كل من المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني وتركي بن فهد المشيقح وفيصل بن محمد أبو ساق وعبدالعزيز بن عبدالله العمران ومحمد بن عبدالعزيز الشتوي ومنصور بن سعد بن زومه ومعتز بن مزروع المزروع.

وكان نادي النصر أعلن الخميس الماضي فوز آل معمر برئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام، خلفا لصفوان السويكت، الذي تم حل مجلسه يوم 21 مارس الماضي.

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