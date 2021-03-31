الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة مولودية الجزائر

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأربعاء سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها الفريق جاءت نتائجها سلبية وكشفت عدم وجود حالات إصابة بالعدوى.

وأضاف أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام منتخب جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر مساء غد الخميس عقب المران الختامي المقرر إقامته على ملعب "عبد اللطيف أبورجيلة".

وحسم الترجي التونسي تأهله بالفعل من المجموعة الرابعة حيث يحتل الصدارة برصيد عشر نقاط ويليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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