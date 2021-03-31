الأهلي المصري يتمرن 60 دقيقة قبل السفر لمواجهة المريخ

المصدر: د ب أ

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تدريباته اليوم الأربعاء في القاهرة قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراته أمام المريخ المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واكتفى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتخصيص 60 دقيقة فقط لمران الفريق، الذي شهد انتظام اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب المصري الأول، وهم محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

كما انتظم ثنائي المنتخب الأولمبي المصري طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات في صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، حسب ما أوضحه الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وكان الثنائي الدولي صلاح محسن ومصطفى شوبير قد شاركا في المران الجماعي أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

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