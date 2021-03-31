السعودية تكتسح فلسطين بخماسية نظيفة في التصفيات الآسيوية

المصدر: د ب أ

اكتسح المنتخب السعودي ضيفه الفلسطيني 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله ياسر الشهراني في الدقيقة 37، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43 ثم صالح الشهري الهدفين الثالث والرابعة في الدقيقتين 52 و58 قبل أن يختتم سالم الدوسري أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين أمام منتخب أوزبكستان، وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند أربع نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع المنتخب الفلسطيني لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب السعودي، إلا أنه فشل في تشكيل أية خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الفلسطيني في نصف الساعة الأول من اللقاء باستثناء تسديد من صالح الشهري من على حدود منطقة الجزاء علت العارضة.

في المقابل، لم يظهر المنتخب الفلسطيني أي أنياب هجومية في تلك الفترة، خاصة وأن كافة محاولاتهم كانت عبارة عن انطلاقات فردية تمكن مدافعي المنتخب السعودي من إفسادها قبل أن تشكل خطورة على المرمى.

واستمرت محاولات المنتخب السعودي التي أسفرت عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 37 عندما مرر فهد المولد كرة عرضية من الناحية اليمنى ليخرج توفيق علي حارس المنتخب الفلسطيني من مرماه لإبعاد الكرة لكنه فشل ليقابلها ياسر الشهراني بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 43 سجل المنتخب السعودي الهدف الثاني عندما مرر صالح الشهري الكرة بكعب قدمه داخل منطقة الجزاء ليقابلها فهد المولد بتسديدة قوية تصدى لها توفيق علي لترتد إلى المولد الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة المنتخب السعودي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثالث في المقابل ظهر المنتخب الفلسطيني مرتبكا.

وفي الدقيقة 52 سجل المنتخب السعودي الهدف الثالث عندما مرر سلطان الغنام كرة بينية إلى صالح الشهري الذي انفرد بالحارس توفيق علي وسدد الكرة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 58 سجل المنتخب السعودي الهدف الرابع عندما مرر سالم الدوسري الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة توفيق علي، حارس فلسطين، ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

واستمرت سيطرة المنتخب السعودي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية التي افتقدت للدقة، وذلك وسط استسلام تام من لاعبي المنتخب الفلسطيني.

ومع ذلك فشل المنتخب السعودي في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الفلسطيني لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 86 والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء للمنتخب السعودي بعدما لمست الكرة يد أحمد قاطميش داخل منطقة الجزاء ليسددها سالم الدوسري بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الخامس للمنتخب السعودي في الدقيقة 88.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب السعودي بخماسية نظيفة.

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