بلماضي يعلن رحيل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

المصدر: د ب أ

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري للعبة، سيترك منصبه من دون الترشح لفترة أخرى.

وقال بلماضي في تصريحات عقب المباراة، التي فاز بها فريقه على منتخب بوتسوانا 5 / صفر، أمس الاثنين، في تصفيات أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، إن زطشي حرص خلال فترة توليه مهمة رئاسة الاتحاد على توفير كل المتطلبات لنجاح المنتخب.

وأشاد بلماضي بزطشي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مشير إلى التزامه بوعوده خلال فترة تواجده في منصبه.

وشهدت نهاية مباراة المنتخب الجزائري أمام بوتسوانا، توديع لاعبي المنتخب الجزائري لزطشي، حيث تجمع كل اللاعبين في وسط الملعب وهتفوا باسم رئيس الاتحاد الجزائري.

يشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيعقد جمعيته العمومية الانتخابية في 15 أبريل المقبل.

وضمن المنتخب الجزائري قبل فترة تأهله للبطولة القارية قبل أن يحقق اليوم فوزه الرابع بالتصفيات مقابل تعادلين وبسجل خالي من الهزائم.

ويتصدر محاربو الصحراء المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة ويحل منتخب زيمبابوي ثانيا برصيد ثماني نقاط ليلحق بالجزائر في كأس الأمم.

ويحل منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد سبع نقاط فيما تتذيل بوتسوانا الترتيب بأربع نقاط.

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