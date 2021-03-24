النجم الساحلي يكتسح البنزرتي برباعية في الدوري التونسي

المصدر: د ب أ

اكتسح النجم الساحلي ضيفه النادي البنزرتي 4 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم.

وتقدم النجم الساحلي عن طريق الطيب المزياني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف ياسين العمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل أيمن الصفاقسي الهدف الثالث للنجم الساحلي، قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة 61.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الترجي المتصدر، فيما تجمد رصيد البنزرتي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد المنستيري وضيفه الصفاقسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.

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