منتخب الجزائر بدون أساسييه أمام زامبيا في تصفيات الكان

المصدر: د ب أ

سيفتقد المنتخب الجزائري 6 من أبرز لاعبيه في المباراة التي يحل فيها ضيفا على نظيره منتخب زامبيا الخميس المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المؤجلة إلى مطلع 2022.

وكشف الاتحاد الجزائري أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وسعيد بن رحمة، مهاجم ويست هام الإنجليزي، وعيسى ماندي، مدافع بيتيس الإسباني، وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، وسفيان فيغولي، لاعب جلطة سراي التركي، سيغيبون رسميا عن مواجهة زامبيا.

وأوضح الاتحاد في موقعه الرسمي أن اللاعبين الخمسة سيصلون الجزائر الجمعة المقبل تحسبا لمواجهة بوتسوانا المقررة يوم 29 مارس الحالي، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثامنة.

وسيغيب رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشغلادباخ الألماني عن مباراة زامبيا بداعي العقوبة.

كما نوّه الاتحاد الجزائري أن الحارسين وهاب رايس مبولحي ( الاتفاق)، وعز الدين دوخة ( الرائد)، والمدافع مهدي تاهرات ( أبها)، والمهاجم العربي هلال سوداني ( الفتح) إلى جانب مهدي عبيد، لاعب خط وسط نادي النصر الإماراتي، سيلتحقون الثلاثاء، بلوزاكا مرورا بأديس ابيبا، قادمين من جدة ودبي على الترتيب.

وخاض المنتخب الجزائري مساء أمس الاثنين مرانه الأول في حضور 19 لاعبا بينهم الثلاثي الجديد أحمد طوبة ( فالفيك الهولندي)، ورامز زروقي ( تفينتي الهولندي) ونوفل خاسف ( تونديلا البرتغالي).

وتسافر بعثة المنتخب الجزائري اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة باتجاه العاصمة الزامبية لوزاكا.

يشار إلى أن الجزائر تأهلت سلفا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط متقدما بـ5 نقاط عن زيمبابوي الوصيفة، فيما تحتل بوتسوانا المركز الثالث بـ4 نقاط، وتتذيل زامبيا المجموعة بـ3 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز