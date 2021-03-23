المنتخب السعودي يبدأ استعداداته لأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

خاض المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، أولى تدريباته امس الاثنين، ضمن معسكره الإعدادي استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الفريق أجرى تدريباته على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بقيادة مديره الفني سعد الشهري.

وأوضح الاتحاد السعودي أن المنتخب الأولمبي سيواصل استعداداته خلال فترة التوقف الدولي الجارية حاليا.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد أن احتل المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما والتي أقيمت في تايلاند مطلع العام الماضي، إلى جانب منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية قد تم تأجيلها من العام الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



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