الترجي يهزم الزمالك في عقر داره ويتأهل لدور الثمانية الأفريقي

المصدر: د ب أ

بلغ فريق الترجي التونسي دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الزمالك المصري 1- صفر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للمسابقة.

وسجل حمدو الهوني هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 73.

ورفع الترجي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليبلغ دور الثمانية، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز مولودية الجزائر على ضيفه تونجيت السنغالي 1-صفر.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى ثماني نقاط، فيما تجمد رصيد تونجيت عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

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