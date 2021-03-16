الأهلي المصري يعود للانتصارات في دوري الأبطال بثلاثية في مرمى فيتا كلوب

المصدر: د ب أ

استعاد الأهلي المصري مذاق الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وتغلب على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 3 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى التي شهدت اليوم أيضا فوز سيمبا التنزاني على المريخ السوداني 3 / صفر.

وحسم الأهلي، حامل اللقب، المباراة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في الدقائق السادسة و19 و78 .

وكان الأهلي قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر ثم خسر أمام سيمبا التنزاني صفر / 1 وتعادل مع فيتا كلوب 2 / 2 في القاهرة قبل أن يستعيد اليوم مذاق الانتصارت بالفوز على فيتا كلوب في عقر داره.

وحسم سيمبا مباراته اليوم أمام المريخ بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس ميكيسوني ومحمد حوسيني وكريس موجالو في الدقائق 18 و39 و50 .

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا المتصدر بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الثالث ورصيد المريخ عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

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