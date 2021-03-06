الترجي التونسي يثأر من الزمالك ويسقطه بثلاثية

المصدر: د ب أ

تقدم الترجي التونسي خطوة هامة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه الزمالك المصري اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية التي شهدت أيضا فوز مولودية الجزائر 1 / صفر على مضيفه تونجيت السنغالي.

وعزز الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه المولودية بطل المسابقة عام 1976،، فيما احتل الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، المركز الثالث بنقطتين، وتذيل تونجيت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بنقطة وحيدة.

وبادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري وليام توجاي في الدقيقة 26، لكن أحمد أبوالفتوح أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 40.

لم يهنأ الزمالك بتعادله كثيرا، بعدما عاد الترجي للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع محمد علي بن رمضان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة 53.

وتضاعفت معاناة الزمالك، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أبوالفتوح في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تسابق لاعبو الترجي في إهدار الفرص التي سنحت لهم بعدما دانت لهم السيطرة خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

يعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للترجي على حساب الزمالك والثالث في سجل مواجهاتهما الأفريقية، فيما حقق الفريق المصري أربعة انتصارات، وخيم التعادل على ثلاثة لقاءات.

من جانبه، حقق المولودية انتصاره الأول في المجموعة، وأنعش آماله في الصعود لدور الثمانية بفضل فوزه 1 / صفر على مضيفه تونجيت.

ويدين الفريق الجزائري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عبدالنور بلخير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14، ليداوي المولودية جراحه المحلية، في ظل تراجع نتائجه بالدوري

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