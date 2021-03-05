الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة سلبية المسحات التي خضع لها أعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بتونس قبل مواجهة الترجي المقررة غدا السبت في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة إن المسحات التي خضعت لها البعثة في تونس جاءت بنتائج سلبية وأثبتت خلو أفراد البعثة من أي حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الترجي.

وكان الزمالك استهل مشواره في البطولة الإفريقية بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر في 12فبراير الماضي، ثم تعادل سلبيا أيضا مع تونجيث في السنغال في 23 من الشهر نفسه، ليحصد نقطتين في المجموعة الرابعة متساويا في ذلك مع مولودية الجزائر، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد أربع نقاط.

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