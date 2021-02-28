الهلال يقسو على الفتح بخماسية في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

فاز فريق الهلال على مضيفه الفتح 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز اتحاد جدة على القادسية 4 / 1، والرائد على العين 4 / صفر.

وسجل أهداف الهلال أندري كاريلو في الدقيقة 23 وبافيتيمبي جوميز في الدقيقة 26 ولوسيانو فيتو في الدقيقة 40 وسالم الدوسري (هدفين) في الدقيقتين 72 و84، فيما سجل هدفي الفتح عمار الدحيم في الدقيقة 66، وكريستيان كويفا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد، قلب اتحاد جدة تأخره بهدف أمام ضيفه القادسية إلى فوز 4 / 1.

وتقدم القادسية بهدف سجله كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة 30، قبل أن يسجل الاتحاد أربعة أهداف ثلاثة منها سجلها ألكسنتدر بريوفيتش (هاتريك) في الدقائق 43 و70 و82 وأضاف زياد الصحفي الهدف الرابع في الدقيقة 65.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد القادسية عند 29 نقطة في المركز الثامن.

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