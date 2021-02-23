الأهلي المصري يسقط أمام سيمبا في أبطال إفريقيا

المصدر: د ب أ

تعرض النادي الأهلي المصري حامل اللقب لخسارة مفاجئة على يد مضيفه سيمبا التنزاني صفر/ 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل لاعب الوسط الموزمبيقي لويس ميكيسوني هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة 31.

وتوقف رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث ورفع سيمبا رصيده إلى ست نقاط في الصدارة.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على المريخ السوداني 3 /صفر كما فاز سيمبا في الجولة الأولى على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 1 /صفر.

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