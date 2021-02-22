تأهل 5 فرق عربية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي أمس الأحد في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز الاتحاد المنستيري بهدف نظيف حمل توقيع إلياس الجلاصي في الدقيقة 39، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الرجاء على منافسه التونسي في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لتبتسم في النهاية لمصلحة الفريق المغربي.

وبلغ شبيبة القبائل الجزائري دور المجموعات أيضا، بتغلبه 1 / صفر على ضيفه الملعب المالي، ليواصل مسيرته في البطولة، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي تم الاحتكام إليها، بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويدين الشبيبة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بدر الدين سوياد، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة المالية باماكو، قد انتهى بفوز الفريق المالي 2 / 1.

وبلغ وفاق سطيف الجزائري دور المجموعات أيضا، رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني.

واستفاد الوفاق من فوزه 2 / 1 خارج ملعبه على نظيره الغاني في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور القادم.

وصعد بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الماضية للمسابقة، إلى مرحلة المجموعات، عقب انتصاره 2 / صفر على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، مكررا فوزه بنفس النتيجة في لقاء الذهاب.

وافتتح الأوروجواياني دييجو رولان التسجيل للفريق المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ولحق أهلي بنغازي الليبي بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، إثر فوزه 8 / 7 بركلات الترجيح على مضيفه موتيمبا بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كان لقاء الإياب الذي أقيم بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الليبي لمصلحته.

وودع الاتحاد البيضاوي المغربي البطولة مبكرا، رغم فوزه 2 / 1 على ضيفه نكانا الزامبي، وذلك عقب خسارته 2 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كان نكانا فاز في مباراة الذهاب 2 / صفر الأسبوع الماضي، ليحصل على مقعد في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وانتزع ساليتاس البوركيني بطاقة العبور لدور المجموعات، بعد فوزه الكبير 3 / 1 على ضيفه بونجويدي الجابوني، ليعوض خسارته صفر / 1 أمام منافسه في لقاء الذهاب.

وواصل أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي مشواره في البطولة، بعدما كرر تفوقه على مضيفه جواتينج جالاكسي البوتسواني، عقب فوزه عليه 1 / صفر، حيث سبق للفريق الجنوب أفريقي أن انتصر 3 / صفر خارج ملعبه على منافسه في لقاء الذهاب.

وتأهل فريق القطن الكاميروني لدور المجموعات، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه سونيديب من النيجر، حيث سبق أن تغلب على منافسه بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

واقتنص إنييمبا النيجيري بطاقة الترشح للدور المقبل، بفضل فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على مواطنه ريفيرز يونايتد، بعدما فاز كل فريق 1 / صفر على ملعبه في لقائي الذهاب والعودة.

وواصل دياراف السنغال مغامرته في المسابقة، بفوزه 1 / صفر على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، حيث سبق له الفوز بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

وصعد نابسا يونايتد الزامبي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه جورماهيا الكيني في الوقت القاتل، مستفيدا من فوزه 1 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ووضع نامونجو إف سي التنزاني أكثر من قدم في مرحلة المجموعات، عقب فوزه الكاسح 6 / 2 على ضيفه أول أغسطس الأنجولي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين أمس.

يذكر أن دور الـ32 الإضافي يقام بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز