فوز ثمين لموريتانيا على موزمبيق في تصفيات كأس أفريقيا للشباب

المصدر: د ب أ

حقق المنتخب الموريتاني فوزا ثمينا مساء أمس الأربعاء بهدفين نظيفين على نظيره الموزمبيقي ضمن تصفيات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تجرى في موريتانيا منذ 14 فبراير الحالي.

وحصد المنتخب الموريتاني (المرابطون) ثلاث نقاط ضمن المجموعة الأولى بعد خسارتهم في مباراة الافتتاح أمام الكاميرون على أرضهم بهدف دون رد.

وسجل عمر أمبارك الهدف الأول في الدقيقة 19 وأضاف سيلي سنغاري الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وأعاد هذا الفوز للبلد المنظم الأمل في التأهل إلى الدور الثاني رفقة الكاميرون التي ضمنت التأهل بعد فوزه أمس الأربعاء بهدف نظيف على أوغندا.

ولا تزال موريتانيا بحاجة لفوز ثان على أوغندا لضمان التأهل إلى الدور الثاني.

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