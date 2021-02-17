الأهلي المصري يعبر المريخ السوداني بـ "ثلاثية" في أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه المريخ السوداني 3 /صفر أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الأسبوع الماضي الميدالية البرونزية لمونديال الأندية في قطر.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الأهلي الانتصار في الشوط الثاني.

وافتتح محمد مجدي افشة التسجيل في الدقيقة57 ثم أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يدون المهاجم الزامبي والتر بواليا أول أهدافه بقميص الأهلي وذلك في الدقيقة 71.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن سيمبا التنزاني ويتذيل المريخ وفيتا كلوب الكونغولي المجموعة بدون نقاط.

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